Mais Social: beneficiários receberão R$ 450 a partir de 2024

Beneficiários do Programa Mais Social terão um aumento no auxílio financeiro a partir de janeiro de 2024, passando de R$ 300,00 para R$ 450,00. A medida, anunciada em outubro, foi oficializada nesta segunda-feira (4) por meio de uma lei publicada no Diário Oficial do Estado.

A reformulação do Mais Social visa expandir o alcance do programa, fortalecendo a segurança alimentar e melhorando a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social. A principal novidade é a possibilidade de utilizar o auxílio para a compra de gás de cozinha, antes destinado exclusivamente à aquisição de alimentos e produtos de higiene pessoal.

Conforme as diretrizes do programa, cada família receberá um único benefício, sendo vedada a compra de bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco, sujeita à exclusão do beneficiário. O cartão é pessoal e intransferível. Famílias indígenas continuarão a receber mensalmente uma cesta de alimentos, podendo optar por valor em pecúnia e crédito em um cartão próprio.

Além do aumento, em dezembro de cada ano, o Programa poderá conceder um benefício adicional de até 100% dos valores vigentes. Em novembro, deputados estaduais aprovaram em primeira votação a proposta de elevação do benefício para R$ 450, durante a sessão plenária da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).