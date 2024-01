Portuguesa garante ponto na tabela da Série A após empate com Coxim

A Portuguesa garantiu o primeiro ponto na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 após empatar com o Coxim na tarde deste domingo (21/01). O responsável por balançar a rede foi o camisa 4 Vinicius Machado.

As oportunidades para o time rubro-verde surgiram logo no início do primeiro tempo, mas o gol saiu só aos 16 em um lance de bola parada. Alisson cobrou escanteio do setor esquerdo e dentro da área a bola passou por quatro até bater em Machado, que colocou para dentro da rede.

“Estou muito feliz pelo gol. Poderíamos ter saído com a vitória, mas nosso time mostrou que vai brigar no campeonato para chegar às fases finais. Gratidão a todos que torceram por nós”, fala o zagueiro. Diversas outras oportunidades de quase gols mostraram a superioridade do time na partida, mas a bola não entrou.

“Estamos saindo da pré-temporada, então imaginei que pudessem haver oscilações. Mas o ponto é que criamos e em uma falha tomamos gol. Tentamos de todas as formas: por dentro, fora, curta, média, longa. Muitas finalizações, mas tem dia que a bola não entra.” diz o técnico Glauber Caldas.

“Agora é descansar e pensar no jogo contra o Náutico porque o campeonato está só começando”, finaliza.

O próximo compromisso da Portuguesa é na quinta-feira (25/01), às 15 horas, no Estádio Jacques da Luz. O adversário da segunda rodada será o Náutico, que também garantiu o acesso durante a Série B de 2023.

Com informações da assessoria.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.