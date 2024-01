Ladrão invade Batalhão de Artilharia Antiaérea, furta viatura e bate na fuga

Um ladrão invadiu o 3º Batalhão de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas, cidade a 327 km de Campo Grande, na noite deste sábado (20), e furtou uma viatura pick-up “Marruá”. Na fuga, acabou batendo o veículo em uma árvore e fugiu a pé tranquilamente.

O quartel, localizado na Avenida Capitão Olynto Mancini, região central da cidade, foi surpreendido pelo som do veículo derrubando o alambrado aos fundos do Batalhão, na Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira.

O ladrão, que conseguiu pegar a chave certa e ligar a viatura, perdeu o controle da direção após bater em uma base de concreto e colidir em uma árvore a 50 metros do quartel. Segundo informações do site JP News, o suspeito saiu caminhando tranquilamente, sendo procurado pela Polícia Militar. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para investigar o ocorrido.

De acordo com nota do Exército Brasileiro, um plano de defesa foi acionado, resultando na recuperação da viatura e na frustração da tentativa de furto. Um Inquérito Policial Militar será instaurado para apurar a autoria e as circunstâncias envolvidas no fato.”

