Trio do Real Madrid se apresenta e seleção está completa para enfrentar o México

Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Júnior estão em Orlando com a seleção depois do título da Liga dos Campeões. O trio do Real Madrid se apresentou nos Estados Unidos e agora a seleção brasileira está pronta para a Copa América e os próximos dois amistosos.

Nesta quinta-feira (6), a seleção embarca para o primeiro amistoso dessa preparação, contra o México, sábado (8), no Texas. No dia 12, o adversário será os Estados Unidos, em Orlando.

O trio do Real Madrid agora se junta à preparação que foi iniciada pelo técnico Dorival Júnior na última quarta-feira (30).

A delegação volta a treinar no ESPN Wide World of Sports Complex na tarde desta quarta-feira (5). A estreia na Copa América ocorrerá contra a Costa Rica, dia 24, em Los Angeles.

Com informações da Confederação Brasileira de Futebol

