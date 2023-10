Funeral de brasileira morta em rave pelo Hamas reúne milhares de pessoas em Israel

O funeral da brasileira Bruna Valeanu recebeu cerca de 10 mil pessoas na cidade de Petah Tikva, em Israel. A jovem de 24 anos foi morta em um ataque do Hamas próximo à Faixa de Gaza enquanto participava da festa rave Universo Paralello com amigos na região. Mais cedo foram confirmadas outras mortes na festa e uma outra brasileira, Karla Mendes, também está desaparecida.

O israelense Eylon Levy estava presente no funeral. Ele usou as redes sociais para falar sobre a presença massiva de pessoas durante o enterro e afirmou que a prática é comum na região em casos de velórios esvaziados por algum motivo.

“A caminho do funeral de uma jovem brasileira assassinada no festival de música. Foi enviada uma mensagem pedindo que estranhos comparecessem, porque ela quase não tem família aqui. Há uma fila de 2 km saindo da entrada do cemitério e duvido que consigamos”, relatou Levy, que afirmou haver uma forte “solidariedade social” em “circunstâncias mais sombrias”.

As informações sobre o enterro foram divulgadas pela irmã de Bruna, Florica Valeanu, que fez uma publicação em homenagem a irmã nas redes sociais. “Minha neném virou uma estrelinha no universo”, escreveu Florica, uma das irmãs de Bruna, na manhã desta terça-feira (10). O Itamaraty também manifestou condolências à segunda vítima brasileira no conflito.

“O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, segunda vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel”, disse o governo em nota, que também repudiou “todos os atos de violência contra a população civil”.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: