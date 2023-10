Portuguesa enfrenta Comercial em jogo decisivo pelo Estadual Feminino de Futebol

Equipe Luso chega para a partida com reforços

A Portuguesa se encontra novamente com o Comercial na tarde deste sábado (7/10) em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino 2023.

A partida acontece no Estádio Olho do Furacão a partir das 15 horas e terá entrada gratuita, além de transmissão ao vivo pelo canal LUSA TV.

As “onças do MS”, como são carinhosamente chamadas, buscam a primeira vitória e o sonho da classificação no ano de estreia das jogadoras em um certame de nível estadual. Para isso, a comissão técnica comandada por Edelson Ortiz contará com reforços. Nesta semana a Portuguesa registrou novas sete atletas que chegam em parceria com a UCDB.

São elas: Bruna Elisbão, Maysa Rodrigues, Luana da Silva França, Maria Gabriela Pinheiro, Júlia Naime

Claudiele Ângelo e Nathalia Hokama.

A escalação oficial será divulgada em breve.

Confira a lista de participantes abaixo:

