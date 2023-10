Seis pessoas são presas transportando toneladas de maconha em carregamento de carne

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram mais de 1 tonelada de maconha em meio de 18 toneladas de carne, em Campo Grande. Seis pessoas foram presas e responderão pelos crimes de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o flagrante aconteceu na última quinta-feira (5), quando os policiais desarticulou uma organização criminosa, que tinha divisão de tarefas, e era contumaz em perpetrar o tráfico de drogas, utilizando-se a cidade de Campo Grande como entreposto, enviando maconha e cocaína, sempre em grande quantidade, escondidas em cargas lícitas, ao centro sul do País. Os presos tinham idades entre 24, 26, 31 e 45 anos.

Ainda conforme detalhes da investigação, os autores foram presos no momento em que estavam carregando 1,5 toneladas de maconha para dentro de um caminhão frigorífico, que já estava carregado com 18 toneladas de carne. A perícia e a Iagro acompanharam a prisão.

Os três veículos apreendidos, uma motocicleta, vários celulares e notebook também foram apreendidos durante a ação.

