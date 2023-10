Portuguesa confirma contratação do experiente goleiro Rodolfo para Série B

Em busca da tão sonhada vaga para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024, a equipe da Portuguesa anunciou na tarde de ontem a contratação do goleiro Rodolfo, de 36 anos. O atleta estava em Nação (SC), e chega no clube de MS, pronto para ajudar a Lusa a conquistar o título da Série B. Ele já treina entre os companheiros e deve estrear neste final de semana contra o Misto de Três Lagoas.

O arqueiro tem história em Mato Grosso do Sul, após atuar nas categorias de base do Comercial e conquistar o título Estadual em 2010. Em 2012 foi campeão em Rondônia pelo Pimentense. De volta para o MS, levou os títulos nos anos de 2019 pelo Pontaporanense na B, 2021 e 2023 pelo CREC.

Agora Rodolfo se junta aos goleiros João Vitor, que atuou com grandes defesas na estreia contra o São Gabriel, e Renan Brites, destaque no profissional e no Terrão do Estado.

O próximo desafio da Portuguesa é no dia 29 de outubro diante do Misto. Até o momento não há nenhuma confirmação se o jogo será no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia.

