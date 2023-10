Militar do Exército morre em salto de paraquedas durante treinamento em MS

Um militar do Exército, identificado como André Luiz, de 44 anos, morreu durante um treinamento de paraquedismo em Porto Murtinho, cidade a 473 quilômetros de Campo Grande. A morte foi confirmada pela 2ª Companhia de Fronteira. Ele realizava atividade de salto de paraquedas e a suspeita é de que André tenha passado mal no momento do salto.

A vítima ainda foi socorrida durante o treinamento e levada para o Hospital Municipal Oscar Ramires, mas já chegou ao hospital sem vida. O militar servia no 26º BIPQDT e veio do Rio de Janeiro para exercícios da Operação Pantanal.

Uma série de atividades militares está acontecendo em Porto Murtinho, no contexto da Operação Pantanal que realiza exercícios do Programa de Adestramento Avançado (PAA) das Brigadas, Grandes Comandos e suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS).

Nas ações, também ocorreria a demonstração da conquista do aeródromo da cidade.

O CMO (Comando Militar do Oeste) emitiu comunicado oficial sobre a morte do militar. “O CMO informa com profunda tristeza o falecimento do militar do Exército Brasileiro. O referido militar veio a óbito no decorrer de uma atividade operacional de lançamento paraquedista que ocorria na cidade de Porto Murtinho (MS), durante o Programa de Adestramento Avançado – Operação Pantanal”, diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, o Comando está apurando informações sobre o ocorrido e medidas administrativas já estão sendo tomadas. “O Comandante Militar do Oeste, em nome dos demais integrantes do CMO, solidariza-se com familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências”.