Festas de final de ano devem gerar 262 mil vagas temporárias no Brasil

As festas de final de ano, como Natal e Ano Novo, devem gerar 262 mil vagas temporárias no mercado de trabalho, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O número equivale a um aumento de 8,14% em relação aos empregos temporários gerados em 2022, além de ser o maior desde 2014 (299,7 mil).

O maior empregador no período será o comércio, com previsão de 173 mil vagas temporárias, enquanto o segmento de hospedagem e restaurantes contribuem com 63 mil postos. Em terceiro lugar, estão os transportes, com 17 mil vagas, seguido das atividades culturais e outros setores, que estão projetando um total de 7.651 postos temporários.

São Paulo lidera as projeções regionais, com uma estimativa de 81 mil vagas temporárias para 2023. Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro vêm na sequência, com previsão de 30 mil, 20 mil e 16 mil empregos, respectivamente. A estimativa é que o salário médio fique em torno de R$ 1,8 mil, um aumento de 6,1% em relação ao ano passado.

Já em relação à taxa de efetivação dos funcionários temporários, a CNC acredita que a decisão depende da perspectiva para 2024 – atualmente positiva. “Essa taxa de efetivação está intrinsecamente ligada ao cenário econômico mais amplo, que inclui uma inflação baixa e uma tendência contínua de queda nas taxas de juros”, explica o economista da CNC Fabio Bentes.

Com informações do SBT News.

