Portuguesa busca 2ª vitória neste domingo em estreia como mandante na Série B

A Portuguesa entra em campo às 15h deste domingo (29/10), diante do Misto, para mais um desafio válido pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B. O mando de campo é da Lusa, mas a partida acontece no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia – 70km distantes da Capital. As arquibancadas esperam pelo público e o ingresso será vendido à R$10 inteira e R$5 meia.

O grupo realiza entre hoje (26) e sábado de manhã (28) os últimos ajustes antes de adentrar as quatro linhas. “A expectativa é de fazer um jogo ainda melhor que a estreia, mostrar a evolução na sequência. Acredito que aproveitamos bem a pausa na tabela para aprimorar isso”, fala o técnico Glauber Caldas.

Para se adaptar ao novo campo, o time rubro-verde também treina na cidade vizinha à Capital. “Com certeza o campo do Estádio Sotero Zarate proporcionará condições melhores de jogo para os atletas e um espetáculo ainda mais bonito para quem assiste. Estamos ansiosos para estrear com a presença do público”, completa.

Atualmente a Portuguesa possui 100% de aproveitamento no campeonato após estrear com vitória de 3×1 sobre o São Gabriel. Ocupa a 2ª colocação na tabela com três pontos, um a menos que o líder, que já possui duas rodadas na conta. Caso vença a Lusa passa para o primeiro lugar com boa vantagem.

Além da transmissão ao vivo pelo canal LUSA TV MS no YouTube, os sidrolandenses e torcedores de Campo Grande e região que puderem ir até a cidade vizinha terão a possibilidade de assistir ao jogo das arquibancadas. Os ingressos serão vendidos a R$10 inteira e R$5 meia na bilheteria e nos pontos de vendas a serem divulgados pelo clube durante os próximos dias.

A Portuguesa conta com o apoio de Amireia Pajoara, Capital Saúde, VM Sports, Mega Stands, Mob Seguros e UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul).

Com informações da ASCOM Lusa MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: