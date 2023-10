Enxurradas alagam casas e arrasta veículos em cidades do MS

Um forte temporal atingiu a cidade de Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande, na noite de ontem (25), causando enchentes e inundações.

Conforme imagens divulgadas pelas redes sociais do Ribas Ordinário, mostram casas alagadas e motoristas em desespero tentando salvar seus veículos contra uma forte enxurrada. Em um desses vídeos, mostra um moto entregador tentando salvar a sua motocicleta que era levada pela correnteza. Segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento Tempo e Clima), choveu no municpipio 39 milímetros.

Em nota para a reportagem do jornal O Estado Online, funcionários da prefeitura estão nas ruas avaliando os danos causados pelo temporal.

Segundo informações do meteorologista Natálio Abrão, no município pela madrugada, foram registrados 650 raios e os ventos atingiram 51 km/h.

Também foi registrados temporais em Água Clama e também em Três Lagoas, que choveu entre meia noite até ás 5h, 25,8mm. Ainda conforme dados do meteorologista, a previsão de chuvas torrenciais nessas regiões no período da tarde e também entre os municípios de Ivinhema, Angélica até Novo Horizonte do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram