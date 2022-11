Por que Embolo, da Suíça, não comemorou o gol que deu a vitória a sua equipe? Entenda

A Suíça estreou na Copa do Mundo com uma vitória importante diante de Camarões, nesta quinta-feira (24), no Estádio Janoub, em Al-Wakra. Entretanto, chamou a atenção dos telespectadores que Breel Embolo, autor do gol, não comemorou após o feito que deu a vitória para sua equipe.

Nascido em Camarões, Embolo imigrou para a Suíça com apenas cinco anos, ao lado da mãe. O atacante de 25 anos se naturalizou suíço em 2014 e da Suíça, país que escolheu defender no futebol. Foi o primeiro gol dele em Copas.

Na partida desta quinta, Embolo balançou a rede depois de boa trama da Suíça. Freuler apareceu com liberdade e abriu o jogo para Shaqiri, na direita. O camisa 23 cruzou de primeira e encontrou Embolo sozinho na pequena área. O camisa 7, então, só teve o trabalho de empurrar para a rede vazia. Portanto, em respeito ao seu país natal, o jogador optou por não comemorar o gol.

A partida

A bola longa foi a arma de Camarões para comandar o primeiro tempo. Os Leões Indomáveis criaram as duas melhores chances e obrigaram os suíços a terem de se arriscar e abrirem mão da paciência, principalmente nos 15 minutos que antecederam o intervalo. A primeira oportunidade camaronesa foi aos nove minutos. Bryan Mbeumo recebeu do volante Martin Hongla pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado, em cima do goleiro Yann Sommer.

A Suíça, por sua vez, mostrou dificuldades para chegar ao último terço do campo. Apenas aos 39 minutos é que Embolo invadir a área, pela esquerda, com a finalização travada por Jean-Charles Castelletto, que desviou pela linha de fundo.

O cenário no segundo tempo mudou, a Suíça voltou mais ligada e encontrou boas oportunidades. Com dois minutos, Freuler foi acionado na intermediária e encontrou Shaqiri na direita. O meia, então, tocou de primeira para Embolo, que só teve o trabalho de completar para o fundo da meta para colocar os suíços na frente.

Aos 20, falta na intermediária de ataque pelo lado esquerdo. Anguissa cabeceia a bola nas mãos de Sommer. Na sequência, Widmer escapa pela direita, cruza e Vargas chuta forte no meio da área. O goleiro Onana fez ótima defesa para escanteio.

Tanto Suíça quanto Camarões fizeram alterações na partida. Um dos atletas que saíram foi Embolo, o autor do gol suíço. Outro atleta que deixou o campo foi Choupo Moting, do Bayern de Munique (ALE), para a entrada de Aboubakar.

Nos minutos finais, a seleção suíça apenas controlou o resultado para garantir a vitória na abertura do grupo G da Copa do Mundo de 2022. Final de jogo, Suiça 1 x 0 Camarões.

