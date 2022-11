Criança de três anos morre após tio disparar espingarda acidentalmente

Richarlyson Alvarenga, de 3 anos, morreu após sofrer um tiro de espingarda, na noite de quarta-feira (23), na aldeia Guaimbé, em Laguna Carapã, a 270 km de Campo Grande. O autor do disparo foi o tio da criança que, segundo informações preliminares, não sabia que a arma estava carregada.

O tio da criança, de 26 anos, desesperado com a situação, pegou uma faca e se feriu no abdômen e no pescoço. Ele foi levado para o hospital e está em estado grave.

A criança também foi levada para o hospital, entretanto, na manhã de hoje, não resistiu e morreu.

Conforme informações policiais, a criança estava na companhia da mãe, de 21 anos, do tio e de outros familiares, na casa que residia, na aldeia Guaimbé, em Laguna Carapã, quando o tio pegou uma espingarda, calibre 22, que ficava na residência.

Há informações de que o menino teria dito: “Tio atira em mim”. Achando que a arma estava descarregada, o tio acabou efetuando um disparo, que atingiu a testa de Richarlyson.

Ainda de acordo com informações apuradas até o momento, funcionários do hospital de Laguna acionaram a Polícia Militar que comunicou a Polícia Civil de Dourados. Os agentes foram até a residência na reserva indígena, porém, não encontraram a espingarda e a faca.

Com informações do site Dourados News.

