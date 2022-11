Idoso é morto a facadas ao sair para fazer caminhada

Um homem de 63 anos, identificado como Almir Paes de Oliveira, foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (24), enquanto caminhava no Anel Viário de Corumbá a 417 km de Campo Grande.

Por volta das 5h da manhã, a Polícia Militar de Corumbá foi acionada para atender um chamado na região do no Loteamento Pantanal. No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, de bruços, com sangramento no tórax, possivelmente causado por faca.

Durante a ocorrência um familiar ligou para o celular da vítima e foi informado sobre o homicídio pela equipe da PM. Conforme o site Diário Corumbaense, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou, os sinais vitais estavam muito fracos, foi tentada a reanimação, mas Almir não resistiu e veio a óbito.

Parentes da vítima relataram que Almir tinha o hábito de caminhar todas as manhãs pelo mesmo trajeto em que foi morto. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico, até o momento não há informação sobre o autor e as motivação para o crime.

Com informações do site Diário Corumbaense.