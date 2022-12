Carga de maconha avaliada em um milhão de reais é apreendida na MS-379

Duas pessoas, 19 e 45 anos, foram presas em flagrante na tarde de ontem (20), transportando quase meia tonelada de maconha, na carroceria de um veículo, na MS-379, entre Ponta Porã e Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ambos relataram que foram contratados para levar os entorpecentes até Frutal (MG).

Conforme informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), os agentes realizavam uma fiscalização na rodovia, quando avistaram um veículo, de modelo Montana, em alta velocidade, sentido Ponta Porã/Laguna Carapã. O sinal foi obedecido, após os policiais iniciaram uma perseguição na rodovia.

Após quilômetros a frente, os agentes do DOF pediram para o condutor e o passageiro descer do carro. Em vistoria, os policiais encontraram 489 quilos de maconha, escondidos em meio a carga de tijolos. Ao serem questionados, o condutor e o passageiro relataram que pegaram o carro em um posto de combustível na cidade de Ponta Porã e teria como destino final, transportar os entorpecentes até Frutal, interior de Minas Gerais.

A ocorrência foi entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados. Conforme informações da polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em um milhão de reais.

