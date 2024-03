Pela quinta vez Santos e Palmeiras se enfretam em uma final de campeonato

O título do Paulistão 2024 será decidido em dois jogos e o primeiro será neste domingo na Vila Belmiro

Santos e Palmeiras se enfrentam pela quinta vez para disputar um título. Desta vez a briga é para ver quem vai levantar a taça de campeão do Campeonato Paulista 2024. O primeiro jogo da decisão será disputado neste domingo (31), a partir das 17h (horário de MS), na Vila Belmiro.

O Peixe até queria levar a partida para a capital, mas não chegou a um acordo com Corinthians ou São Paulo, que não aceitaram ceder a Neo Química Arena e o Morumbis, respectivamente. Os rivais têm preocupação com o estado do gramado de ambos os estádios.

O Santos chegou à grande decisão depois de bater o Red Bull Bragantino por 3 a 1 na semifinal, em Itaquera. Antes, a equipe despachou a Portuguesa nos pênaltis, nas quartas. Recém-rebaixado à Série B do Brasileirão, o time de Fábio Carille busca ganhar o título estadual após oito anos.

Do outro lado, o Palmeiras goleou a Ponte Preta nas quartas e, na última quinta-feira, derrotou o Novorizontino por 1 a 0, no Allianz, com gol de Endrick. Na quinta final consecutiva, o clube tenta levantar o troféu pela 26ª vez.

Outras finais entre os rivais

Em 1959, Palmeiras e Santos disputaram a primeira final da história do clássico. E o Verdão levou a melhor. Depois de dois empates nas duas primeiras partidas, venceu por 2 a 1, de virada, e foi campeão do Paulista daquele ano.

Muitos anos depois, só em 2015, Palmeiras e Santos voltaram a se enfrentar em uma decisão. E, desta vez, o Peixe saiu vencedor. Na Vila Belmiro, o time então comandado por Marcelo Fernandes venceu nos pênaltis e foi campeão do Paulista daquela temporada.

No mesmo ano, com a rivalidade aflorada, Palmeiras e Santos duelaram em outra final. Desta vez, de Copa do Brasil. Em meio a provocações do atacante Ricardo Oliveira, o Verdão levou a melhor, novamente nos pênaltis.

Anos depois, chegou a hora de Palmeiras e Santos fazerem a maior final da história do clássico: a da Libertadores de 2020, que foi disputada em janeiro de 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.

No Maracanã, o Palmeiras levou a melhor com um gol nos últimos minutos marcado, de cabeça, pelo atacante Breno Lopes, e conquistou seu segundo título de Libertadores.

Com informações do Globo Esporte e Gazeta Esportiva

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.