PP ‘nada de braçada’ em Nioaque, enquanto PSDB não define pré-candidato

As eleições municipais em Nioaque já movimentam os bastidores políticos na cidade. Enquanto, o PP (Partido Progressistas), já definiu o pré-candidato, o advogado e comerciante André Guimarães, o PSDB está em mais uma saia justa, para decidir quem será o escolhido do partido. São cotados como pré-candidatos pelo PSDB: Dr. Juliano, Roney Freitas e o vice-prefeito, Danilo Catti. O escolhido será o pré-candidato do atual prefeito, Valdir Couto de Souza Júnior, que não pode concorrer por já ter sido reeleito, mas pretende fazer seu sucessor.

Segundo pesquisas recentes divulgadas, André Guimarães (PP), é o primeiro colocado nas intenções de votos para eleição de outubro. Na sequência, aparecem Dr. Juliano, Roney Freitas e o vice-prefeito, Danilo Catti, em último lugar. O presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), tem dito que onde houver mais de um interessado em disputar pelo partido, a decisão será tomada com base no desempenho em pesquisas qualitativas e quantitativas. No entanto, a indefinição de um nome tem fortalecido a pré-candidatura de André Guimarães. Outro ponto em comum com outros municípios, será a disputa entre o PSDB de Reinaldo Azambuja e o PP de Tereza Cristina. Enquanto um vai lutar para manter a hegemonia, o outro busca conquistar novos municípios e expandir sua representatividade.

O pré-candidato André Guimarães (PP), em entrevista para o jornal O Estado, disse que tem procurado conversar com os diversos segmentos da sociedade de Nioaque, para a construção de um projeto de consenso, que faça a cidade sair da estagnação administrativa em que vive há alguns anos. “A cidade de Nioaque tem permanecido atrás de outros municípios, como Jardim, Anastácio, Maracaju e Guia Lopes, que vivem em franco desenvolvimento”, afirmou Guimarães.

Um dos pontos destacados pelo empresário está relacionado ao setor da saúde, pois o único hospital do município é bem deficiente e não tem condições prestar atendimento de emergência. “Um caso emblemático, que é um aparelho de raio-X que foi destinado ao hospital há mais de um ano e até hoje não foi instalado”, relata o pré-candidato.

Na área de infraestrutura, o empresário pontua que, hoje os produtores rurais acreditam que a implantação de estradas vicinais é um imperativo para que a agricultura, que já está sendo praticada por diversas propriedades, possa se consolidar e gerar emprego e renda. “O que se vê em Nioaque é uma cidade abandonada, que não oferece atrativos para os visitantes”, ressaltou.

Para a reportagem do jornal O Estado, o vice-prefeito Danilo Catti (PSDB), confirmou que o município terá o embate entre o PSDB e o PP e, que o partido terá que escolher entre as três opções disponíveis, incluindo o seu nome. “Nioaque caminha para ter apenas duas candidaturas na próxima disputa, sendo de um lado o já consolidado, André Guimarães (PP) e do outro lado, o grupo do atual prefeito, o qual eu faço parte, com três nomes disponíveis, eu, Danilo Catti, Dr. Juliano, e Ronney Freitas. Acredito que nosso grupo deve estar nos próximos dias definindo por um dos 3 nomes, e dando início a pré campanha”, declarou.

Dentro dos pré-candidatos do PSDB, alguns já fazem pré-campanha nas próprias redes sociais, como por exemplo, o pré-candidato Ronney Freitas, que publica com frequência os registros de encontro e reuniões com a comunidade. Através da rede social, ele aproveitou para refutar boatos de que não estaria mais disputando a vaga pelo PSDB.

“Nas minhas últimas caminhadas tenho percebido algumas conversas que estão esparramando por aí, que não sou mais pré-candidato, pois bem, é mentira! Sou sim, pré-candidato! Me sinto mais fortalecido e preparado para representar o nosso contínuo desenvolvimento da nossa querida cidade. Aqui em Nioaque, algumas pessoas têm a tendência de optar pelo ‘novo’. E, novo no sentido de pessoas que vem de fora, vindo de outros municípios para cá. Convido você, fazer uma breve pesquisa sobre os gestores passados do nosso município e garanto que os melhores prefeitos na nossa administração, foram filhos de Nioaque, criados em Nioaque. Então, nesse sentido, novo de novo, não.”, enfatiza Ronney. O pré-candidato afirma também que continua buscando novas alianças e parcerias.

Indicado nas pesquisas de intenções de votos em segundo lugar na preferência popular, Dr.Juliano (PSDB), teve recentemente, uma briga que está sendo investigada pela polícia civil desde 2023, nas manchetes de sites de notícias. O pré-candidato foi acusado de ameaçar a reitora de uma universidade de uma cidade do Tocantis. Segundo as informações divulgadas, Juliano se formou em medicina na Bolívia e tentou revalidar o diploma em vários estados brasileiros, inclusive em MS, sem precisar passar pelo teste do Revalida. Depois de penar com o pedido em várias unidades da federação, Dr,Juliano, conseguiu abertura na Justiça do Estado do Tocantins. Para conseguir o objetivo, ele e outros profissionais usaram de ameaça contra a Reitora da Universidade de Gurupi, Sara Falcão de Souza.

O objetivo do grupo era pressionar a autoridade a fim que ela agilizasse o processo de revalidação do diploma deles. Para isso, e por meio de grupo de WhatsApp, usaram de ameaças e ataques machistas contra a reitora. Os prints com as conversas entre os envolvidos foram levados pela gestora à Polícia Civil, em maio de 2023, que agora apura o caso. A reportagem tentou entrar em contato com o pré-candidato para confirmar sua pré-candidatura nas eleições em 2024, propostas e sobre o ocorrido, mas não conseguiu retorno.

Estatística de Nioaque

Distante, aproximadamente, 190 km da Capital, o município de Nioaque fica perto da cidade de Jardim. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai maior parte dos visitantes para logística de transportes. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Nioaque é o 4º município mais populoso da pequena região de Jardim, com 13,2 mil habitantes.

O PIB da cidade é de cerca de R$ 472,6 milhões de reais, sendo que 34,3% do valor adicionado advém da agropecuária, na sequência aparecem as participações dos serviços (23,7%), da administração pública (23,3%) e da indústria (18,7%). Com esta estrutura, o PIB per capita de Nioaque é de R$ 34,3 mil, valor inferior à média do estado (R$ 50,1 mil) e da pequena região de Jardim (R$ 37,2 mil), mas superior à média dos municípios da grande região de Corumbá (R$ 31,9 mil).

De acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), Nioaque possui 10.115 eleitores, sendo 4.955 do sexo feminino e 5.160 do sexo masculino. Quanto à escolaridade: 3.451, possuem o ensino fundamental incompleto, 2.132 possuem o ensino médio completo, 1.331 possuem o ensino médio incompleto, 847 (lê e escreve), 795 possuem o superior completo, 670 possuem o ensino fundamental completo, 541 são analfabetos e 348 possuem o ensino superior incompleto.

Por Daniela Lacerda

