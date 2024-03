Frango Vida renova a avicultura em Sidrolândia e garante a modernização da atividade na região

Aviários no sistema dark house que asseguram a luminosidade perfeita, juntamente com a possibilidade de controlar, além de fatores como temperatura, a estimulação da nutrição, bem como o sistema de bebedouros, e que ainda oferece sustentabilidade por produzir menos gases de efeito estufa, painel eletrônico e aquecimento, movidos a energia solar. Todas estas modernidades podem ser vistas em diversos aviários de Sidrolândia, onde as instalações antigas estão sendo trocadas por granjas tecnificadas.

As inovações e investimentos estão sendo garantidos por meio de incentivos do Governo do Estado, como o programa Frango Vida, da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que ajuda a manter a saúde do rebanho e a biossegurança nas instalações avícolas, apoiando os produtores em ações para regularização ambiental, sanitária, trabalhista e de adoção das boas práticas de produção nos aviários.

No município, 83 avicultores inscritos no programa, receberam R$ 12,7 milhões no ano passado, valores que estão sendo convertidos na modernização das unidades de produção. No ano passado em todo o MS, 286 avicultores foram beneficiados com o repasse de R$ 36,5 milhões no primeiro ano de aplicação do programa, criado em 2003 no âmbito do PROAPE (Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul) e que foi implementado com base na resolução conjunta 86 publicada na edição de 23 de setembro de 2022, que definiu as regras do Programa na parte relativa à avicultura.

Um deles é o produtor Daniel Miotto, que iniciou a atividade há cinco anos em Sidrolândia e aderiu ao Frango Vida há 10 meses. Ele tem duas granjas onde produz 64 mil aves. Com os incentivos ele deve chegar a 200 mil aves.

“O Frango Vida ajudou muito em investimentos que a gente vinha programando, melhorias que faríamos em dois anos conseguimos adiantar. Investi em biosseguridade nas propriedades. Primeiro foi em composteira, isolamento e agora estou investindo em melhoramento de equipamentos. Fica menos tempo no barracão porque você tem equipamentos de tecnologia. O programa ajudou muito na questão financeira que a gente vinha passando momentos difíceis”, enfatizou.

“Este ano vou climatizar mais quatro barracões juntando o dinheiro do Proape mais o que eu tenho, que é um incentivo grande. Antes eu tinha que entrar em banco e agora não preciso mais. Esta é a grande vantagem”, destaca Miotto.

Família unida

Outro exemplo de sucesso do Frango Vida pode ser conferido na propriedade da Família Rossoni, que conta com 8 aviários que produzem até 170 mil aves por período. O empreendimento é administrado por três mulheres de fibra. A mãe Joseli e as filhas Geisa e Mirella. As avicultoras aderiam ao programa Frango Vida, do Governo do Estado há um ano e já sentem a diferença na renda na produção. “Estas coisas, usina solar e outras práticas sustentáveis só foram possíveis com a ajuda do Frango Vida. Antes não conseguíamos inovar, mas agora vemos um grande desenvolvimento”, comentou Mirella Rossoni que cuida da parte financeira e administrativa das granjas.

“Sempre estamos melhorando e buscando inovação. Com apoio do PROAPE – Frango Vida, do Governo do Estado começamos a investir na modernização. Colocamos placa solar há dois anos, temos uma usina solar que garante o aquecimento. Implantamos no ano passado fornos em cada um dos aviários para melhorar a ambiência”, discorre.

Ela destaca que o programa permite grandes melhorias no negócio. “Estamos sempre em constante melhoria, não podemos deixar decair porque senão fica mais caro a atividade. Temos que deixar tudo alinhado, sempre fazendo manutenção”, salienta lembrando que o Frango Vida ajudou muito na produção.

“O programa Frango Vida é uma política pública que veio de encontro aos anseios dos produtores, que com muita paciência esperaram por este incentivo financeiro, pois as modernizações, estão acontecendo muito rápido e os produtores não estavam dando conta de acompanhar, e estavam prevendo ficar com suas instalações obsoletas e sem avançar nas adequações mais tecnológicas”, acrescentou o gestor de avicultura da Semadesc.

Importância

O presidente da Associação dos Avicultores de Sidrolândia, Jean Zimmer, destaca a importância do programa que foi desenvolvido em conjunto entre o Governo do Estado e as associações ligadas a avicultura estadual. “Para nós o Frango Vida é estratégico para o produtor porque o recurso pode ser destinado a investimentos necessários para adequar os aviários antigos com a troca de equipamentos dentro do processo de modernização.

Os 83 avicultores do município que participam do Frango Vida foram responsáveis pela engorda de 30.725.340 frangos abatidos na unidade da JBS. Do grupo, dois receberam o teto de incentivo (recebimento o equivalente a 50% do ICMS pago pela indústria); 38 tiveram 48,5% e 43, foram contemplados com 47%.

Entre as obrigações que os produtores precisam fazer para serem habilitados no programa, está a obtenção da outorga do direito de uso da água junto ao Imasul com estimativa do volume consumido; dispor da ART de um o geólogo que fará o monitoramento da qualidade da água retirada do subsolo utilizada para dessedentação das aves.

Além disso, conforme explica o gestor de avicultura da Semadesc, Rubens Flávio Mello Corrêa, é necessário na parte de saúde animal contar com o CREA-certificado de registro de estabelecimento avícola, ativo, registrado e emitido pela IAGRO, em consonância com as normas do PNSA – Programa Nacional de Sanidade Avícola, com normas determinadas pelo MAPA e que por delegação de competência são operacionalizadas pela IAGRO.

Com informações do Governo de MS

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.