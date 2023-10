Pé na estrada! Portuguesa embarca rumo à Coxim para enfrentar SGO pelo Estadual

Neste domingo (15/10) a Portuguesa faz sua estreia oficial pela segunda divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023. A equipe embarca rumo à Coxim, 253 quilômetros distantes da Capital, na madrugada de sábado para realizar seu último treino fora de casa. O jogo contra o São Gabriel acontece às 10 da manhã no Estádio André Borges com os portões fechados, mas com transmissão ao vivo pelo canal LUSA TV MS.

Seu retorno após 10 anos de inatividade será marcado por uma disputa com times tradicionais do Estado em busca da ascensão para a Série A de 2024. O certame acontece em grupo único com outras 6 equipes. “Não será uma Série B fácil. Mas tivemos um período de pré-temporada e um grupo muito técnico, então é possível vencer e subir, que é o principal objetivo da Portuguesa”, fala Glauber Caldas, técnico da equipe.

Foram cinco semanas de treinos intensos para integrar o grupo, fortalecer as maiores habilidades de cada um e realizar os ajustes necessários. Até o momento o elenco possui cerca de 20 nomes confirmados. O comandante afirma que, ainda que o grupo não seja extenso, optaram pela qualidade para que eles supram as necessidades durante a competição.

A estreia será de portões fechados, assim como as demais rodadas no interior, mas todos poderão acompanhar São Gabriel x Portuguesa ao vivo a partir das 10 horas no canal LUSA TV MS no YouTube.

Convite

O presidente do clube Gilmar Ribeiro, Mazinho, e o presidente da UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador) convida todos os torcedores e apaixonados pelo futebol amador e pelo futebol em geral para prestigiar a Portuguesa, o “Time do Povo”, em sua estreia pelo campeonato.

“Agora é a hora de torcermos pelos nossos jogadores em uma das competições mais importantes do ano. Eles representam nosso

futebol e precisam de toda energia positiva. Vamos, Lusa!”, diz Mazinho. “Não estaremos apoiando presencialmente desta vez, mas tenho certeza que nossos amantes do futebol estarão em peso na transmissão. Contamos com vocês!”, completa Cleiton.

A Associação Atlética Portuguesa disputa a temporada 2023 com o apoio de Amiréia Pajoara, Capital Saúde, Bello Card, VM Sports, Mega Stands, Estrela Autopeças e UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul).

