Paulistão termina a 7ª rodada com clássico entre Palmeiras e Corinthians

A sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista será encerrada nesta quinta-feira (6) com o clássico entre Palmeiras e Corinthians, às 19h (horário de MS), no Allianz Parque, em São Paulo. Enquanto o Timão chega com a melhor campanha da competição, o Verdão busca se aproximar dos primeiros colocados de seu grupo.

O Corinthians lidera o grupo A com 18 pontos e está praticamente classificado para as quartas de final. O Palmeiras ocupa a terceira posição no grupo D, com 11 pontos, e precisa de uma vitória para seguir na briga por uma vaga.

No clássico desta noite, o técnico Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga, Facundo Torres, Estêvão e Mauricio.

Já o técnico Ramón Díaz deve mandar a campo o Corinthians com Hugo Souza, Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, André Carrillo, Alex Santana e Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A rodada já contou com dois jogos de destaque: o São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 1, enquanto o Santos empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP em um jogo marcado pela reestreia de Neymar com a camisa do Peixe. No Campeonato Paulista, 16 equipes estão divididas em quatro grupos e enfrentam os times das outras chaves. Após 12 rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Campeonato Carioca

Além do clássico paulista, a quinta-feira também terá jogo pelo Campeonato Carioca. Às 20h45, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu, no estádio de Moça Bonita, pela oitava rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro é o sétimo colocado, com nove pontos, e precisa da vitória para tentar entrar no G4, grupo de classificação para as semifinais.

Uma provável escalação do Botafogo tem John; Vitinho (Ponte), Bastos (David Ricardo), Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins, Igor Jesus. O técnico é Carlos Leiria. Na rodada de quarta-feira, o Flamengo goleou a Portuguesa-RJ por 5 a 0, enquanto o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, consolidando-se no grupo de cima da tabela.

Confira os horários das partidas:

– 19h – Palmeiras x Corinthians (TNT e Max)

– 20h45 – Nova Iguaçu x Botafogo (Sportv e Premiere)

