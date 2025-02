Governo de MS regulamenta lei que proíbe uso de celulares em escolas estaduais

Na véspera do retorno às aulas, o governador Eduardo Riedel regulamentou a lei federal que proíbe o uso de celulares em escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. A medida, oficializada por meio de resolução da Secretaria Estadual de Educação (SED), publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (6), busca criar um ambiente mais propício ao aprendizado e à interação social.

A nova regra vale para todos os estudantes da educação básica e proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos portáteis em espaços de uso coletivo ou individual durante o período regular e extracurricular de aulas.

Como funciona a proibição

Os estudantes que levarem celulares ou tablets para a escola deverão mantê-los desligados e guardados em bolsas ou mochilas, assumindo total responsabilidade em caso de perda ou dano. A proibição inclui não apenas o período de aula, mas também os recreios e intervalos. Caso a regra seja descumprida, as consequências previstas são:

– Advertência verbal;

– Registro de ocorrência e comunicação aos responsáveis;

– Recolhimento temporário do aparelho, com devolução apenas aos responsáveis legais.

Embora a medida tenha sido bem recebida por muitos educadores, especialistas apontam para possíveis desafios, especialmente no período de adaptação. Outro ponto levantado é a chamada ‘síndrome da checagem’, que faz o cérebro condicionar-se a verificar o celular constantemente, mesmo sem notificações. Segundo especialistas, esse comportamento pode se transformar em dependência digital, tornando a adaptação mais difícil.

Apesar das dificuldades iniciais, a restrição ao uso de celulares pode trazer ganhos significativos ao desenvolvimento dos estudantes. A medida também visa criar um ambiente mais equilibrado nas escolas, promovendo maior participação nas aulas e fortalecendo os laços interpessoais entre os estudantes, sem as distrações dos aparelhos eletrônicos.

