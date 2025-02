Brasil vence Uruguai com gol de Pedro e começa bem no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira estreou com vitória no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 ao bater o Uruguai por 1 a 0 na terça-feira (4), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas. O gol do triunfo foi marcado por Pedro, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, após assistência de Breno Bidon.

Mesmo com um jogador a menos desde os 12 minutos do segundo tempo, devido à expulsão do lateral-esquerdo Arthur Dias, a equipe comandada por Ramon Menezes mostrou força defensiva e eficiência no ataque para garantir os três pontos.

O Brasil dominou a primeira etapa, criando as principais oportunidades de gol. Gustavo Prado e Nathan Fernandes se destacaram na armação das jogadas, e Rayan chegou a acertar a trave em uma finalização perigosa. O goleiro uruguaio Martínez trabalhou bem para evitar o gol brasileiro antes do intervalo.

A expulsão de Arthur Dias mudou o cenário da partida, e o Uruguai passou a pressionar em busca do gol. Apesar da desvantagem numérica, o Brasil abriu o placar aos 29 minutos. Breno Bidon fez grande jogada e serviu Pedro, que finalizou cruzado para marcar o gol da vitória.

Nos minutos finais, a equipe uruguaia intensificou o ataque. O goleiro Felipe Longo brilhou ao defender um cabeceio de Esteban Crucci no último lance da partida, garantindo o triunfo brasileiro.

Com a vitória, o Brasil soma três pontos e ocupa a segunda posição no hexagonal final, atrás da Argentina, que venceu o Chile por 2 a 1. Na próxima rodada, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia, na sexta-feira (7), às 17h (horário de Brasília). Já o Uruguai encara a Argentina no mesmo dia.

Os quatro primeiros colocados do hexagonal garantem vaga na Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre setembro e outubro de 2025, no Chile.

