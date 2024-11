Idosa de 63 anos está desaparecida em Campo Grande

Maria Simoteia Robles, de 63 anos, está desaparecida desde a quarta-feira (6), em Campo Grande. Segundo a família, Maria entrou em contato pela última vez com a filha por volta das 14h do mesmo dia, via WhatsApp.

Para a reportagem, familiares relataram ter tido acesso a imagens da câmera de segurança da casa de Maria, a qual mostra a mulher entrando em um carro por volta das 20h30, levando duas malas de roupas.

Maria não possuía aplicativos de transporte no celular e, sempre que precisava ir ao mercado ou outros lugares, pedia ajuda.

A família registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, e até o momento continua sem novas informações

Quem tiver qualquer informação do paradeiro de Maria pode ntrar em contato com o número (67) 99842-0660.