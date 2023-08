Patrocinense e Ferroviária vão às oitavas

O Brasileiro da Série D chega às oitavas de final com dois times que estiveram no grupo do Operário, na primeira fase entre os 16 que seguem na briga pelas quatro vagas para a Segunda Divisão de 2024. Pela segunda fase, a Ferroviária-SP empatou as duas partidas (1 a 1, e 2 a 2), diante do Hercílio Luz, e levou a melhor nas disputas de pênaltis. Fora de casa, os paulistas eliminaram os catarinenses por 4 a 2. Na próxima fase, o time de Araraquara jogará com o Anápolis.

Já o Patrocinense fez valer o mando de campo. Com o Brasil de Pelotas, empatou sem gols no Rio Grande do Sul e, na volta, em Minas Gerais, venceu por 2 a 1. O próximo será a Portuguesa- -RJ, desta vez, o primeiro jogo será campo mineiro. As datas das oitavas não foram divulgadas até o fechamento desta edição.

Já a Inter de Limeira-SP caiu para o Caxias, e o Maringá-PR foi eliminado pelo Camboriú-SC.

Os demais confrontos da Série D serão: Bahia de Feira- -BA x Nacional-AM, Atlético-CE x Sousa-PB, Nacional de Patos- -PB x Ferroviário-CE, Maranhão x Retrô-PB, Caxias x Ceilândia- -DF e Camboriú x Athletic-MG.

Por – Luciano Shakihama

