Funsat oferece 1.728 vagas de emprego em 190 profissões nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.728 vagas de emprego nesta terça-feira (8). As contratações são para 190 profissões, em 264 empresas de Campo Grande.

De acordo com a Funsat, são 137 vagas para operador de caixa, 35 vagas para cozinheiro geral, 20 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação, 10 vagas para auxiliar de expedição, 8 vagas para atendente balconista e 5 vagas para conferente de mercadoria.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem do candidato a experiência prévia na função, são oferecidas 949 oportunidades em 82 profissões. Os processos seletivos são para repositor de mercadorias, com 102 vagas, empacotador (a mão), com 34 vagas, atendente de lanchonete, com 33 vagas, auxiliar de limpeza, com 28 vagas, atendente de telemarketing, com 6 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 95 vagas em 15 profissões. As oportunidades são auxiliar de limpeza, com 5 vagas, recepcionista atendente, com 4 vagas, varredor de rua, com 4 vagas, servente de obras, com 2 vagas, ou auxiliar de almoxarifado, também com 2 vagas. Acesse também: Governo inicia projeto sobre trabalho home office a servidores