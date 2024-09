Homem é preso pela GCM após agredir a própria mãe na Vila Marli

Um homem foi preso em flagrante pela equipe da Guarda Civil Metropolitana, após ser visto agredindo a própria mãe na Vila Marli, em Campo Grande. O caso ocorreu na noite desse domingo (8).

Segundo informações, o suspeito chegou a ser tirado do local por vizinhos e fugiu fazendo ameaças de morte aos moradores da região. Logo depois, ele teria retornado para a casa.

A GCM foi acionada e passou a procurar pelo indivíduo.

Ele foi encontrado e detido pelos guardas, precisando ser contido e algemado, pois estava alterado e proferindo ameaça contra os agentes.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para o registro da ocorrência. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

