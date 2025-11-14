Mato Grosso do Sul avança no saneamento com ampliação de Estações Elevatórias

Expansão de elevatórias fortalece a infraestrutura de saneamento e contribui para a melhoria dos indicadores de saúde e meio ambiente

Mato Grosso do Sul ganhará novas EEE (Estações Elevatórias de Esgoto), impulsionando de forma sólida a infraestrutura operacional da coleta e tratamento do esgoto, garantindo sistemas mais eficientes, sustentáveis e seguros para a população.

Estão sendo implantadas sete novas EEE nos municípios de Jateí, Rio Brilhante, Juti, Bataguassu, Sidrolândia e Ivinhema, que juntas terão a capacidade para bombear cerca de 76 litros de efluente por segundo, fortalecendo a eficiência do sistema de esgotamento sanitário no estado.

Além dessas obras, seis novas elevatórias estão previstas para iniciar ainda nos próximos meses, nos municípios de Aral Moreira, Anaurilândia, Vicentina, Terenos e Sete Quedas. Juntas, elas projetam tratar cerca de 14 litros de esgoto por segundo, contribuindo para acelerar a universalização do saneamento básico em todo o estado.

Segundo Clayton Bezerra, diretor executivo da Ambiental MS Pantanal, os investimentos nesses equipamentos fortalecem a estratégia de expansão da infraestrutura de saneamento no estado, elevando a eficiência operacional e a segurança dos sistemas estado, e cumprindo o contrato firmado pela PPP (Parceria Público Privada).

“Essas infraestruturas são fundamentais no funcionamento da rede. Elas permitem o bombeamento do efluente até as estações de tratamento, garantindo mais eficiência no transporte, segurança sanitária e proteção ambiental”, destaca o diretor.

Mato Grosso do Sul se consolidou entre os estados que mais avançam na ampliação do saneamento básico no Brasil, considerando os 68 municípios e demais distritos atendidos pela Sanesul. Com 72,34% da população atendida pela rede de esgoto, MS ultrapassa a média nacional e mostra que a universalização do serviço pode chegar bem antes do prazo fixado pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, ressalta que os resultados são fruto de uma gestão comprometida.

“Estamos mostrando que é possível antecipar metas quando existe foco, seriedade e responsabilidade. Cada novo investimento representa mais dignidade para as famílias sul-mato-grossenses e mais sustentabilidade para o futuro do Estado”, afirma.