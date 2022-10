Paquetá tem lesão no ombro e gera dúvidas sobre Seleção

O meio-campista Lucas Paquetá teve diagnosticada nesta semana uma lesão ligamentar na clavícula direita. Substituído no segundo tempo da partida do West Ham no último domingo (16), pelo Campeonato Inglês, o jogador não foi relacionado para o compromisso desta quarta-feira (19), contra o Liverpool, e é dúvida para os próximos jogos de sua equipe.

Titular da seleção brasileira a um mês da Copa do Mundo do Qatar, Paquetá fez exames detalhados nesta terça-feira (18) para entender a gravidade da lesão. Ele também procurou um especialista em ombro. Segundo apurou a reportagem, o brasileiro ouviu que seu problema não é grave e não vai atrapalhar a provável participação no Mundial.

Tite convoca os 26 jogadores que vão representar a seleção na Copa do Mundo no dia 7 de novembro, às 13h (de Brasília). Paquetá é nome certo na lista.

Apesar da tranquilidade do estafe do meio-campista, que relatou que não há preocupações sobre uma possível ausência na Copa, declarações do técnico do West Ham David Moyes causaram momentos de tensão nesta quarta-feira.

Antes do jogo contra o Liverpool, ao “Amazon Prime”, o treinador foi pessimista sobre a situação de Paquetá: “É uma lesão bastante séria no momento. Não tenho certeza de quanto tempo isso vai mantê-lo fora, mas obviamente ele tem sido um grande jogador para nós nas últimas semanas e estava começando a entrar em forma e nos dar um tipo diferente de dinâmica. Estamos muito desapontados por perdê-lo”.

Paquetá tem dez partidas na temporada, seis pelo Campeonato Inglês e quatro pela Conference League, e já é considerado titular do West Ham. Na seleção, ele é titular seja jogando como segundo volante, meio-campista ou ponta aberto pela esquerda. Ele participou de 35 partidas do total de 50 no ciclo para a Copa do Mundo do Qatar.

A seleção tem tido preocupações sobre o momento físico de seus jogadores por causa do calendário de jogos apertado do futebol europeu até a Copa do Mundo. Richarlison (Tottenham) e Bremer (Juventus) estão atualmente afastados de seus clubes por lesão. Acesse também: Capital sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Com informações da Folhapress, por Igor Siqueira