Sérgio Martins é o novo presidente do Tribunal de Justiça

O Desembargador foi eleito por aclamação para ocupar a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pélos próximos dois anos. A eleição foi definida, nesta quarta-feira (19), a nova administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para biênio 23/24.

A eleição foi por aclamação e elegeu o desembargador Sérgio Martins como presidente. Dorival Pavan foi eleito Vice-presidente e Fernando Mauro Marinho- Corregedor-Geral de Justiça.

Formação – Graduação

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1982. Mestrado em Direito e Economia pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro

Foi Sub-Chefe da Secretaria de Estado de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, de1990 a1992; Advogado-Geral do Município de Campo Grande/MS; e Procurador-Geral do Município de Campo Grande/MS, de 1997 a 2004.

Ingressou na Magistratura como Desembargador na vaga correspondente ao Quinto Constitucional reservada a advogados, em novembro de 2007. Atualmente integra a Primeira Câmara Cível do TJMS.