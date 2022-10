Capital sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Campo Grande será palco nesta semana para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. O evento é um dos mais esperados da modalidade e deve reunir 160 atletas entre os dia 19 a 23 de outubro no Ginásio do Guanandizão.

O Campeonato reunirá atletas das categorias pré-infantil (9 a 10 anos) e juvenil (12 a 15 anos). De acordo com a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), serão 159 ginastas (103 meninas e 56 meninos) que irão representar 12 clubes, de 10 unidades federativas: Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já nesta quarta-feira (19) os atletas devem iniciar os treinamentos escalonados.

Segundo a diretora técnica da Federação de Ginástica, Elaine Nagano, o evento traz visibilidade ao esporte e dá oportunidade para os atletas do Capital demonstrarem seus rendimentos. “É o momento deles apresentarem também esse trabalho a nível nacional. No ano passado eles foram campeões, de primeiro, segundo e terceiro lugar, fora o envolvimento que têm na competição”.

Quatro sul-mato-grossenses, da Associação Pantanal Esportes (APE), vão em busca de medalhas, todos na categoria pré-infantil: Christopher Rodrigo Cardena, Leonardo Ferreira Leal, Lucas Gabriel Paixão Silva e Luke Tobaru Nagano. O Campeonato Brasileiro terá provas de solo, cavalo com alças e sem alças, argolas, salto sobre a mesa, barras paralelas simétricas e barra fixa.

Cristofer Santana, 10 anos, é um dos atletas participantes. “Estou preparado para o campeonato. Foram muitos dias de treinos e vou fazer o que sempre faço nos movimentos do dia a dia e assim vou conseguir me destacar, mas confesso que estou um pouco nervoso”, afirmou.

Os treinamentos escalonados já começam nesta quarta-feira (19). A cerimônia de abertura está prevista para as 18h30 desta quinta-feira (20). Os ginastas da categoria juvenil são os primeiros a entrar em ação, a partir das 8 horas de sexta-feira (21). Os mais novos, da pré-infantil, estreiam no sábado (22), às 13h30. Confira a programação completa: Programação oficial – Campeonato Brasileiro de Ginástica pré-infantil e juvenil.

Serviço

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis – Guanandizão está localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita. As disputas também serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da CBG no YouTube: www.youtube.com/c/cbginasticaoficial/