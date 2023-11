Adolescente de 15 anos morre em acidente de moto na BR-163

Estefani Oliveira, de 15 anos, morreu na noite de ontem (12), após sofrer um grave acidente, na BR-163, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo site Dourados News, a adolescente estava como passageira em uma motocicleta modelo Honda Titan, quando por circunstâncias a serem apuradas pela Polícia Civil, o namorado da jovem perdeu o controle do veículo, bateu em meio fio, sofrendo a queda nas margens da rodovia.

O namorado de Estefani sofreu algumas escoriações, foi socorrido e encaminhado ao hospital. Já Estefani, acabou morrendo na hora.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionados para investigar as causas do acidente.

