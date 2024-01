Segunda-feira inicia com céu limpo, sol e máxima de 36°C

Após uma semana com temperaturas amenas, a segunda-feira (29) começa com céu claro, sol e calor acima dos 35 °C em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, o dia iniciou com mínima de 21 °C e a máxima deve atingir os 36 °C. Durante a semana, as máximas devem se manter entre os 34 °C, mas na sexta-feira (2) os termômetros devem apresentar aumento nas temperaturas, com máximas que podem chegar aos 38 °C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Corumbá, região do Pantanal, o dia já começou quente, com máximas que devem atingir os 40 °C, com presença de nuvens; essa temperatura deve se manter durante a semana, e amanhã (30), o Inmet prevê possibilidade de chuva fraca para a região.

Já em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Paranaíba, região do Bolsão, as mínimas ficam entre os 21 °C e 25 °C e as máximas devem atingir os 41 °C, durante a semana.