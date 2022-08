Dois moradores de MS acertam na Mega-Sena e ganham R$ 14,8 mil

Dois moradores de Mato Grosso do Sul acertaram na noite de ontem (13), os números do concurso 2510 da Mega-Sena. Segundo a Loteria, as apostas foram feitas em Campo Grande e em Ivinhema. As apostas foram divididas em quase R$ 30 mil, após ambos acertarem cinco números.

Os resultados foram divulgados pela Caixa, sendo R$ R$14.818 para cada um dos ganhadores. Os bilhetes vencedores, foram apostas simples. Os jogadores apostaram nas Lotéricas Via da Sorte, no Carandá Bosque, e Lotérica Bombina, no bairro Piravevê, na cidade de Ivinhema.

Os números sorteados foram: 08-13-25-32-44-57.

Segundo a Loterias, os outros seis apostadores vão receber R$ 6.670.155,67 cada um, sendo eles de Morretes, no Paraná; Ponta Grossa, no Paraná; Duque de Caxias, no Rio de Janeiro; e Barueri, em São Paulo.

O próximo concurso será de R$ 3 milhões no prêmio para a próxima quarta-feira (17).

