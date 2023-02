Palmeiras vence o Água Santa e conquista a sexta vitória seguida no Paulistão

O Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Paulista. Na manhã de hoje, o Verdão chegou a sua sexta vitória seguida, vencendo o Água Santa, por 1 a 0, em Diadema (SP). Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 20 pontos e se manteve na liderança geral do campeonato e também no grupo D.

Do outro lado, o Água Santa continua em posição de classificação para a segunda fase apesar da derrota. A equipe de Diadema que estava em uma sequência positiva de quatro jogos sem perder, segue com 11 pontos e na vice-liderança do grupo B, empatado com o São Paulo.

O gol da partida foi de Rony, aos 47 minutos do primeiro tempo. O lance foi diretamente de uma falta. Raphael Veiga cobrou a falta, e Rony desviou de cabeça. Ygor Vinhas até defendeu, mas a bola já havia cruzado a linha. O gol foi confirmado após longa checagem pela arbitragem de vídeo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.