Jovem morre após ser esfaqueado no tórax próximo de um bar

José Lucas do Amaral Freira, de 26 anos, morreu na madrugada de hoje (12), após ser esfaqueado próximo de um bar em Bataguassu, a 311 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas faleceu horas depois.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma pessoa ferida a facadas próximo de um bar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e encontrou o jovem, ferido com golpes de faca. Nenhuma testemunha no estabelecimento quis falar sobre o caso. A vítima estava com uma perfuração no tórax do lado esquerdo e um corte no antebraço, lado direito. O rapaz foi encaminhado para Santa Casa em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil realizaram diligências na tentativa de localizar o autor. O aparelho celular da vítima foi apreendido e deve passar por perícia.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, como homicídio simples.