Jovem é encontrado morto com marca de tiro no braço e ferimento na cabeça

Um jovem de 19 anos, foi encontrado morto com ferimentos de tiros pelo corpo, na manhã de hoje (12), no Pátio da antiga fábrica de coca-cola, em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, no corpo do jovem havia escoriações no lado direito da cabeça e marca de tiro no lado esquerdo do braço, que transfixou. Uma equipe da perícia técnica de Paranaíba foi acionada para ir até o local.

O corpo foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Conforme o registro policial, até o momento não há informações sobre a motivação do crime. Nenhum suspeito foi localizado.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil do município.

