Palmeiras vence Juventude e encosta no líder Botafogo

O Palmeiras derrotou o Juventude por 5 a 3 na noite de domingo (20), em um confronto emocionante no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o time comandado por Abel Ferreira se aproximou do líder Botafogo, ficando a apenas um ponto na tabela de classificação, enquanto o Juventude vê sua vantagem sobre a zona de rebaixamento diminuir para apenas dois pontos.

O jogo começou com o Palmeiras impondo seu ritmo e criando boas oportunidades. Aos 21 minutos, Estêvão abriu o placar para o Alviverde. O jovem atacante recebeu um passe preciso de Felipe Anderson, avançou pela defesa e, com frieza, driblou o goleiro Mateus Claus antes de finalizar com tranquilidade. O Juventude, apesar de sair atrás no marcador, não demorou a reagir. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio de Alan Ruschel, Danilo Boza aproveitou a confusão na área e desviou de coxa para empatar a partida.

Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras voltou a liderar aos 43 minutos, em um contra-ataque rápido. Raphael Veiga recebeu a bola na meia-lua, ajeitou e chutou com precisão, sem chances para o goleiro do Juventude, colocando o Verdão em vantagem novamente.

No segundo tempo, o ritmo acelerado continuou. Richard Rios, que entrou no intervalo, marcou um belo gol de falta aos 17 minutos, ampliando a vantagem do Palmeiras. No entanto, o Juventude respondeu rapidamente. Aos 21 minutos, Edson Carioca acertou um chute espetacular de fora da área, no ângulo, diminuindo a diferença para 3 a 2 e reacendendo as esperanças dos torcedores.

A equipe gaúcha pressionava, mas o Palmeiras se manteve firme e, aos 44 minutos, Raphael Veiga apareceu novamente. Após um erro da zaga do Juventude, que escorregou, o meia recebeu um passe de Vanderlan na entrada da área e finalizou com categoria, marcando seu terceiro gol na partida e garantindo a vitória do Palmeiras.

Nos minutos finais, o Juventude ainda encontrou forças para marcar seu terceiro gol. Nos acréscimos, após mais uma cobrança de escanteio, Jadson aproveitou um rebote e mandou para as redes, mas o tempo já não era suficiente para buscar o empate.

A partida foi marcada por intensa disputa e um elevado número de cartões amarelos, com Mayke e Richard Rios advertidos pelo Palmeiras, enquanto Edson Carioca e Jadson receberam cartões pelo Juventude.

Com a vitória, o Palmeiras segue firme na briga pelo título e já se prepara para o próximo duelo contra o Fortaleza, um confronto direto na parte de cima da tabela. Já o Juventude, comandado por Jair Ventura, terá que se reerguer rapidamente para o difícil compromisso contra o Flamengo, tentando evitar a aproximação da zona de rebaixamento.

