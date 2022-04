O Palmeiras conquistou no último sábado (23) a primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro e meteu por 3 a 0 no rival Corinthians, na Arena Barueri. Com dois gols praticamente idênticos antes do 20 min do 1º tempo, e outro em bela jogada de Dudu no 2º, o Alviverde garantiu os três pontos e subiu na tabela.

O placar foi aberto aos 14 minutos do 1º tempo com zagueiro paraguaio Gustavo Gómez após cobrança de escanteio de Raphael. Quatro minutos depois, Rony marcou o segundo. Aos 25 minutos do 2º tempo, Dudu sacramentou a vitória sobre o Timão e marcou o terceiro para o Palmeiras.

Agora as equipes se concentram na Copa Libertadores, onde o Corinthians recebe amanhã (26) o argentino Boca Juniors (Argentina) na Neo Química Arena e o Palmeiras visita o Emelec (Equador) um dia depois.

Ficha técnica:

Palmeiras 3×0 Corinthians

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Auxiliares: Rafael Alves e Michael Estanislau ambos do RS

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro – RN

Gols: Gómez, aos 14 min, e Rony, aos 18 min do 1º tempo. Dudu, aos 25 do 2º (PAL)

Cartões Amarelos: Maycon e Piton (COR)

Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Kuscevic) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Mayke), Rony (Wesley) e Gabriel Veron (Rafael Navarro).

Técnico: Abel Ferreira

Corinthians

Matheus Donelli, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Renato Augusto) e Paulinho; Mantuan (Adson), Júnior Moraes (Jô) e Róger Guedes (Willian).

Técnico: Vítor Pereira