Colisão entre veículos deixa caminhonete completamente destruída

Um acidente na manhã de hoje (25), na rua Desembargador Eurindo Neves, próximo as ruas Alegrete e Bahia, na região do Monte Castelo, deixou uma caminhonete Hilux completamente destruída.

A colisão ocorreu entre a caminhonete e um Corola Cross. As informações preliminares apontam que o Corola estava descendo a rua quando houve o choque com a caminhonete, que realizava uma conversão a direita.

A batida entre os dois veículos foi tão intensa que a caminhonete Hilux capotou na pista e, devido ao impacto da colisão, o veículo voltou a posição correta. A caminhonete ao voltar ao solo ainda atingiu um carro estacionado, que pertence a uma empresa de internet da Capital.

De acordo com moradores da região, no momento do acidente foi possível escutar um estrondo muito forte e pedidos de socorro vindo de dentro dos veículos. Acidentes na região são constantes devido a falta de sinalização e a alta velocidade utilizada pelos condutores.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos. Duas unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para a retirada das vítimas. O condutor e o passageiro da caminhonete não estavam feridos com gravidade, foram atendidos e encaminhados para unidades de saúde próximas. Já o condutor do Corola estava orientado e consciente, com escoriações leves nas pernas.

Havia destroços na via por conta do acidente. A caminhonete teve portas, vidros e teto danificados. O Corpo de Bombeiros identificou que os airbags da caminhonete não foram acionados no momento da colisão, apontando um possível problema de falha mecânica no veículo.

Confira mais informações na reportagem de Fernanda Yafusso e Berlim Caldeirão: