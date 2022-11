Palmeiras vence América e consagra campanha histórica

O Palmeiras venceu o América-MG por 2 a 1 , na noite de ontem (9), no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi ‘o jogo da taça’, ocasião que o Alvi-Verde finalmente recebeu o troféu da competição. O jogo também marcou a despedida de Scarpa.

Os gols da vitória foram marcados por Scarpa, de pênalti, e Murilo. O resultado cravou a incrível campanha do Palmeiras. O time chegou aos 81 pontos na classificação. Já o Coelho perdeu um pouco de força na disputa por uma vaga para a próxima edição da Libertadores, estacionando com 52 pontos na 7ª colocação.

Equipe que mais venceu (23 vezes) no Brasileirão, melhor ataque (66 gols), melhor defesa (24 gols sofridos), melhor mandante (com um jogo a mais que o Inter), melhor visitante… não há um ponto a se contestar da campanha.

Como foi Palmeiras x América-MG

O confronto começou com o América-MG abrindo o placar, com um belo gol de falta do argentino Benítez aos 14 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras chegou ao empate com um pênalti. Marcos Rocha avançou livre pela lateral, sofreu um pisão dentro da área e, após checagem do VAR, o pênalti foi marcado. Gustavo Scarpa, em seu último jogo pelo clube dentro de casa, foi para a bola e converteu a cobrança para empatar nos últimos instantes.

Na segunda etapa, o jogo permaneceu como no cenário inicial. O América-MG voltou com ímpeto ofensivo e chegou duas vezes ao gol de Weverton. O Verdão respondeu com Scarpa em cobrança de falta que acertou a trave.

Já com a partida encaminhada para o final, Abel Ferreira decidiu colocar Menino e Atuesta em campo, e as mudanças surtiram efeito minutos depois. O jovem recebeu, fez o cruzamento e achou Murilo, que apareceu perfeito para cabecear e estufar as redes, dando uma nova virada ao time de casa, ao time campeão.

