Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender da Lua, a conversa traz excelentes resultados — trocar ideias pode abrir novas portas e trazer oportunidades únicas. Mas nem tudo é perfeito e podem surgir problemas logo cedo, e, por isso, controle seu gênio esquentadinho. Você pode trocar os pés pelas mãos e acabar comprando briga com um amigo ou transformando uma discussão boba em algo mais sério, Áries! Ainda bem que sua intuição estará tinindo e pode dar uma força para fugir das roubadas, bebê. Mantenha o astral leve se quiser se dar bem na conquista e mostre toda a sua seducência. Você e o seu amor podem se entender, ainda mais se deixar a paixão dar as cartas.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos ganham destaque pela manhã, mas talvez fique complicado manter a paz no ambiente de trabalho. Faça um esforço para interagir melhor com colegas e com a chefia, por mais que esteja irritado, Touro! E a boa notícia é que há chance real oficial de encher o bolso, por isso, pode ser interessante se concentrar no serviço. À noite, aproveite as good vibes pra fazer algumas compras, ir no salão dar aquele up no visual e até traçar novas estratégias para a carreira. A paquera não promete grandes novidades, mas sempre há uma chance de você se surpreender. O romance conta com ótimas energias, desde que pegue mais leve com o ciúmes e as críticas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Logo cedo, você vai encarar o serviço com mais disciplina. O conselho é buscar apoio de pessoas mais velhas ou em posição de destaque que possam ajudar a bancar suas ideias. Sair da rotina, tentar algo diferente ou colocar em prática o que aprendeu em um curso, por exemplo, pode turbinar o serviço e ainda render elogios. Como nem tudo é perfeito, saiba que agir por impulso nem sempre é uma boa ideia – também vale ficar longe de exageros. À noite, o astral melhora bastante e você tem tudo para sair na frente na conquista! Confie no seu taco e não fique enrolando pra chegar junto no crush. A dois, sair da rotina é a chave pra seduzir e encantar o mozão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O dia começa com alguns desafios bem cedinho e há risco de bater boca com quem ama logo cedo. Tá amarrado! No trabalho, você pode aproveitar para ficar no seu canto e cuidar de tarefas que não exigem a interação com outras pessoas. Mas o clima vai melhorando ao longo da manhã e dá tempo de fazer as pazes com alguém, caso não tenha controlado seu temperamento. Sua intuição segue em alta e pode descobrir um segredo à noite. Tá na pista? Seu jeito misterioso e sedutor pode te ajudar a se dar bem na conquista, mas capriche também no seu charme. Tem compromisso? Nesse caso, uma dose extra de sensualidade ajuda a animar as coisas. Mostre seu lado romântico.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A família ganha destaque nesta quarta e pode contar com uma ajuda do pessoal se estiver precisando, seja em casa ou no trabalho. Mas deixe as diferenças de lado e foque só nas partes boas desses relacionamentos, ok? Mudança de casa conta com vibes maravigolds hoje! À noite, as redes sociais podem ter papel importante pra trocar uma ideia com os amigos, dar risada, matar a saudade… Alguém muito próximo e querido pode oferecer conselhos importantes, além de desempenhar o papel da voz da razão. Melhor pegar leve com o ciúmes logo cedo, tá? Depois, o romance vai ser só love! O astral é mais favorável na paquera se anda de olho em um ex.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa o dia mais comunicativo, Virgem, e assuntos profissionais podem ser resolvidos rapidinho. Concentre-se nos relacionamentos com colegas ou clientes, troque ideias e aposte no diálogo para superar um imprevisto. Aliás, escolha as palavras com cuidado porque pode pintar torta de climão no serviço logo cedo, tá? À noite, o foco pode se voltar para a saúde – pequenos ajustes, e um pouco mais de exercícios físicos, podem fazer uma grande diferença no visual. Além de render elogios, novos hábitos podem te ajudar a conhecer gente interessante e até animar a paquera. Você e o mozão tem tudo para se entenderem às mil maravilhas!

Libra (de 23/9 a 22/10)

As finanças concentram a maior parte da sua atenção pela manhã e o jeito é investir no trio foco, fé e café antes de fechar um acordo ou investir seu rico dinheirinho, tá? Mas as estrelas mandam um aviso: nada de curtir a vida adoidado e sair comprando tudo o que vê pela frente. Embora o astral seja mais sério durante o dia, o clima melhora à noite e você tem tudo para se divertir e espantar a mesmice! Ótimo momento para planejar uma viagem de lazer, mesmo que seja mais para o final do ano. Tá na pista? Então prepare seu coração porque um romance à distância pode ser tudo o que você estava sonhando. Descontração e alto-astral marcam os momentos com o mozão!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Logo cedo, pode pintar torta de climão em casa se você não mostrar mais jogo de cintura. Reserve um tempinho para refletir sobre algumas coisa e encerrar um ciclo que já não tem mais espaço em sua vida atualmente. É hora de se desapegar, inclusive de pessoas ou objetos que não acrescentam mais nada. Confie em seus instintos e não tenha medo de se arriscar em algumas decisões: a sorte estará ao seu lado, especialmente pela manhã! Astral favorável para quem pensa em fazer mudanças em casa, ou mesmo iniciar uma reforma. O desejo pega fogo e o mozão vai ter que rebolar pra acompanhar seu pique na cama! A atração física será sua arma secreta na conquista.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa meio tenso e você precisa ter cautela com o que diz — e pra quem diz — as suas ideias e opiniões. Confie em sua intuição e vai ver que tudo se resolve aos poucos, sem tanto drama. A noite promete diversão, altas conversas e até passeios de última hora. Os relacionamentos seguem em alta também no trabalho, mas é na vida pessoal que você tem muito o que comemorar, bebê! Um crush pode se aproximar e o lance tem boas chances de evoluir pra algo mais estável. Um papo interessante pode virar a porta de entrada para algo mais que nem estava em seus planos. Com o mozão, há sinal de diversão e troca de carinhos. Aproveite para esclarecer assuntos delicados.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje, o trabalho pode ocupar a maior parte da sua atenção e talvez seja preciso um esforço extra pra deixar tudo em dia, Caprica. A boa notícia é que o serviço tem tudo para render e, de quebra, trazer uma grana a mais. Mas as finanças também pedem cautela pela manhã, por isso, não abra a carteira pra qualquer um que pedir um empréstimo. Concentre-se no que precisa fazer para não ter problemas nem deixar uma boa oportunidade passar batido. Os amigos podem ter papel importante na conquista, seja apresentando alguém ou dando conselhos. Se tem compromisso, a rotina pode incomodar um pouco, mas nada que não consiga dar um jeito.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As estrelas vão enviar ótimas vibes pra vida profissional e o dia começa com a corda toda, meu bem! Mantenha o foco no trabalho, resolva suas tarefas rapidinho e aposte na criatividade para se dar bem. Só baixe um pouco as expectativas logo cedo e tenha maturidade para lidar com as críticas se quiser melhorar a sua imagem com os outros. Esbanjando carisma à noite, você vai envolver, convencer e se dar bem com todo mundo. Aproveite pra entrar em contato com amigos ou colegas que não vê todo dia e matar a saudade. Seu charme segue a mil por hora e vai ser fácil se destacar na conquista! Declaração de amor e altas doses de fofura animam o romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu lado aventureiro pode surpreender pela manhã, mas evite agir por impulso e avalie as coisas usando seu bom-senso. Uma viagem talvez precise de ajustes. É um bom momento para investir na educação e pesquisar um curso que pode turbinar seu currículo. À noite, seu lado caseiro se destaca e vai se sentir melhor se tirar um tempo pra relaxar, curtir o seu canto e matar a saudade dos familiares, inclusive de parentes que não consegue ver no dia a dia. Sua casa vai parecer um porto seguro agora. A paquera fica mais animada ao longo do dia e nem a distância deve atrapalhar uma conquista. Programinha caseiro com quem ama pode ser a melhor pedida.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

