Polícia prende acusado de matar duas pessoas e atear fogo nos corpos

A Polícia Civil de MS, por meio de investigadores da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Três Lagoas, efetuou a prisão de um homem, de 20 anos, na tarde de ontem (9), acusado de matar duas pessoas e atear fogo nos corpos na cidade de de Castilho/SP.

O crime chocou devido a banalidade dos motivos que levaram ao assassinato. O homicídio ocorreu no início do mês de outubro, segundo apurado, a motivação seria uma discussão entre uma das vítimas e o acusado, por causa de uma interrupção do fornecimento de água.

A sua prisão ocorreu na cidade de Três Lagoas, a 334 de Campo Grande, após investigações da Polícia Civil de São Paulo, que decretou sua prisão.

O homem também era procurado em razão de um mandado de prisão preventiva, em processo que tramita pela 3ª Vara Criminal de Três Lagoas no qual é acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Com relação a este fato, o homem foi preso em flagrante no mês de novembro, de 2020, em posse de grande quantidade de crack e vinha respondendo ao processo em liberdade, mas encontrava-se foragido.

Após ser localizado, ele foi conduzido à sede da SIG, onde foram dados os cumprimentos aos mandados de prisão e submetido ao exame de corpo de delito, em seguida, foi encaminhado às celas da DEPAC para aguardar a disposição da Justiça.

