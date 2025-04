Palmeiras supera Bolívar na altitude e mantém 100% de aproveitamento na Libertadores

O Palmeiras mostrou força e personalidade para vencer o Bolívar por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (24), em pleno estádio Hernando Siles, em La Paz, e manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa Libertadores. Com a vitória, o Verdão segue firme na liderança do Grupo G com nove pontos conquistados em três partidas.

Mesmo atuando na altitude boliviana, o time comandado por Abel Ferreira não se intimidou e começou pressionando. Aos 18 minutos, Flaco López aproveitou um erro de Quinteros na saída de bola, driblou o goleiro Lanzillota e abriu o placar. A intensidade do Palmeiras seguiu alta, e nos acréscimos do primeiro tempo, mais um gol.

Em um contra-ataque veloz, Flaco López deu um passe preciso para Facundo Torres, que cruzou rasteiro para Estêvão. O jovem atacante, que completou 18 anos no dia da partida, marcou seu gol de presente, empurrando a bola para o fundo da rede com o gol escancarado.

Bolívar reage, mas Verdão retoma a dianteira

Na segunda etapa, o Bolívar voltou melhor e aproveitou o recuo palmeirense. Aos 11 minutos, Patito Rodríguez cruzou na medida para Fábio Gomes, que diminuiu. O atacante voltou a balançar as redes aos 24, após nova assistência de Rodríguez, empatando o jogo e inflamando a torcida local.

O empate, no entanto, não abalou o Verdão. Quatro minutos depois, Flaco López fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Facundo Torres. O uruguaio não conseguiu concluir, mas Maurício aproveitou a sobra e finalizou com categoria para colocar o Palmeiras novamente em vantagem.

Nos minutos finais, o Bolívar pressionou, mas o Palmeiras conseguiu se manter organizado defensivamente. Um gol do Verdão foi anulado por impedimento, e Felipe Anderson recebeu cartão amarelo por retardar o reinício da partida nos acréscimos. Ainda assim, o time paulista controlou o jogo até o apito final.

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (27), quando enfrenta o Bahia no Allianz Parque, às 17h30. Pela Libertadores, o compromisso será contra o Cerro Porteño, em Assunção, no dia 7 de maio, às 20h30 (horário de MS).

Com a boa fase mantida, o Verdão mostra que segue como um dos grandes favoritos ao título continental, sustentando desempenho sólido mesmo fora de casa e em condições adversas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais