Corinthians vence Racing-URU com um a menos e respira na Sul-Americana; Grêmio empata fora de casa

O Corinthians conquistou uma vitória suada e heroica na noite desta quarta-feira (24), ao bater o Racing-URU por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O único gol da partida foi marcado por Ángel Romero, aos 11 minutos do segundo tempo, garantindo três pontos importantes para o Timão.

A partida ganhou contornos dramáticos logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Félix Torres foi expulso após uma falta dura, deixando o time paulista com um jogador a menos durante praticamente todo o jogo. Mesmo assim, o Corinthians não se intimidou, pressionou o adversário e criou boas chances, especialmente na etapa inicial.

O gol da vitória veio em uma jogada bem trabalhada no segundo tempo, com Romero finalizando com precisão para balançar as redes e enlouquecer a torcida alvinegra presente em Itaquera.

Com o resultado, o Corinthians chega a 4 pontos no Grupo E, ocupando a terceira posição — um ponto atrás do América de Cali e três do líder Huracán. Já o Racing-URU segue sem pontuar na competição. O próximo desafio do Timão será justamente contra o América de Cali, no dia 6 de maio, em um confronto direto. O Racing enfrenta o Huracán no dia 8.

Empate movimentado na Argentina

Mais cedo, em Mendoza, o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Godoy Cruz, em jogo válido pelo Grupo D da Sul-Americana. A partida teve dois tempos distintos: enquanto o primeiro foi travado e com poucas emoções, a etapa final foi marcada por viradas, polêmicas e gols.

O Tricolor Gaúcho saiu na frente aos 34 minutos do primeiro tempo com Edenilson, aproveitando uma falha defensiva do time argentino. Na segunda etapa, o Godoy Cruz empatou com Auzmendi, de cabeça, aos 18 minutos. Aravena colocou o Grêmio novamente na frente aos 35, com um belo chute de fora da área, mas a equipe gaúcha não conseguiu segurar a vantagem: aos 42, Luca Martínez Dupuy igualou o placar após erro de marcação de Viery.

O confronto foi quente, com muitas faltas, cartões amarelos e uma expulsão para o lado argentino. O VAR teve papel decisivo em lances polêmicos que geraram reclamações das duas equipes.

Com o empate, Godoy Cruz e Grêmio seguem empatados com 7 pontos, mas o time argentino lidera o grupo pelo saldo de gols. O Grêmio volta a campo no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória. Já o Godoy Cruz encara o Sportivo Luqueño na próxima rodada da Sul-Americana.

