Sesau realiza plantão de vacinação no domingo (27), na Avenida Mato Grasso

contece neste domingo (27) mais um plantão de vacinação realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de toda a população.

Desta vez, as equipes de imunização estarão com uma equipe volante na Igreja Universal, localizada na Avenida Mato Grosso. No local, serão aplicadas todas as doses do calendário de rotina preconizado pelo PNI (Plano Nacional de Imunização), com exceção daquelas que possuem um calendário específico de aplicação.

A vacinação começa de 9h e iriá até 14h, com aplicação de todas as doses que do calendário de rotina de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A disponibilização das doses nesse período tem como objetivo a ampliação da oferta de doses, uma vez que parte da população não consegue ir à uma unidade de saúde no horário normal de funcionamento por coincidir com o turno de trabalho.

Para confirmar se há a necessidade de alguma dose, é necessário apenas apresentar a caderneta de vacinação e o cartão SUS, que a equipe verificará a necessidade da vacinação.

Com Pref CG