Palmeiras quer atacante do Fulham, mas tem concorrência no Brasil e Europa

O Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Carlos Vinicius, atualmente no Fulham, da Inglaterra.

O Palmeiras entrou em contato com o staff de Carlos Vinicius nos últimos dias para saber mais detalhes sobre a situação do atleta. O jogador interessa ao clube desde a temporada passada.

Carlos Vinicius deu sinal verde para retornar ao Brasil. O UOL apurou que o jogador de 28 anos já demonstrou interesse em um possível retorno ao seu país.

O atleta aguarda proposta concreta. O Alviverde ainda não oficializou uma oferta ao Fulham para contratar Carlos Vinicius, mas deve abrir negociações após o Campeonato Brasileiro -que é o foco do clube no momento atual.

O Palmeiras não é o único interessado. O time comandado por Abel Ferreira tem a concorrência de clubes do Brasil, da Espanha, Itália, Turquia, França e Alemanha.

O Fulham segurou o atleta na temporada passada mesmo com diversas propostas. No entanto, no atual momento, o estafe do atleta acredita que uma transferência é o caminho mais provável.

Carlos Vinicius passou pela base do Palmeiras. O jogador chegou ao clube em 2014 como zagueiro, e virou atacante no ano seguinte.

O atacante não emplacou no futebol brasileiro, mas fez muito sucesso em Portugal. Ele se transferiu para o Real SC e marcou 20 gols na primeira temporada. Depois passou por Rio Ave, Monaco e Benfica -onde teve sua melhor temporada da carreira em 2019/10 com 24 gols e 10 assistências em 47 jogos.

Após brilhar em Portugal, Carlos Vinicius foi emprestado ao Tottenham, PSV, até ser contratado em definitivo pelo Fulham por R$ 25 milhões no início do ano passado.

Na atual temporada, o jogador é reserva do Fulham. Atuou em apenas oito jogos e marcou dois gols.

Com informações da Folhapress, por FLAVIO LATIF