Carlão assume Prefeitura interinamente e Dr. Loester se torna presidente da Câmara por três dias

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, passou interinamente o cargo para o vereador Dr. Loester. Ele vai assumir a Prefeitura até a próxima quarta-feira (29), já que a prefeita Adriane Lopes participa do 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, em Iquique, no Chile.

“O Dr. Loester tem condições de conzudir o Legislativo. É um vereador experiente, íntegro, probo e sério, que bem representa a Câmara. Peço auxílio dos vereadores, como sempre me auxiliam, para que ele possa desenvolver um bom trabalho na presidência”, disse Carlão, que pretende percorrer a cidade para solucionar algumas demandas da população.

Esta não é a primeira vez que o presidente da Casa de Leis assume o Executivo. Em novembro de 2021, o ex-prefeito Marquinhos Trad viajou para o Paraguai, para evento da Rota Bioceânica, e Carlão ocupou o cargo.

Parlamentar mais experiente da Câmara, o vereador Dr. Loester afirmou que o ato de passagem da presidência demonstra o respeito de Carlão com os demais vereadores.

“Essa presidência vai marcar minha vida. Já estou há vários anos na vida pública, 12 como deputado e quatro mandatos como vereador, e fico muito feliz. Conto com o apoio dos vereadores e vamos trabalhar juntos, discutir assuntos de real interesse da população”, afirmou o agora presidente. Acesse também: Protestantes fazem ato em frente na Av. Paulista e cantam “volta Bolsonaro”

Com informações da assessoria

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram