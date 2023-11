Campo Grande recebe o 17º Seminário Nacional do Milho Safrinha

O 17º Seminário Nacional do Milho Safrinha reunirá pesquisadores, especialistas e líderes renomados do setor produtivo, de 28 a 30 novembro, no Shopping Bosque do Ipês, em Campo Grande/MS. O evento que é uma realização da Fundação MS e co-realização da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, tem como tema central “preservar e produzir”.

Entre a programação, o presidente da Aprosoja/MS, Andre Dobashi, abordará “Gestão de Custos e a Viabilidade de Produção do Milho Safrinha: Uma Visão do Produtor”, em palestra na terça-feira, 28 de novembro, às 20h. “Com o avanço da biotecnologia aliado às técnicas de cultivo assertivas adotadas pelos produtores sul-mato-grossenses, o milho deixou de ser considerado como safrinha e passou a ocupar lugar de destaque na economia do estado e do país. Por isso, olhar para a cultura com uma visão estratégica, no que se refere à aspectos técnicos e de gestão, é fundamental para uma maior rentabilidade e viabilidade dessa produção”, explicou Dobashi.

O evento

Pela primeira vez em Campo Grande, a 17ª edição do Seminário Nacional de Milho Safrinha abordará assuntos relevantes para a cadeia produtiva, focando em soluções precisas para a cultura. O seminário conectará profissionais e produtores em debates sobre gestão de custos, manejo da fertilidade do solo em diferentes ambientes, adoção de biológicos, sistemas integrados de produção, métodos de controle de patógenos e doenças, unindo a teoria com a prática.

