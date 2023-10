Palmeiras perde nos pênaltis pelo Boca Juniors e está fora da Libertadores

O Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors na noite de ontem (6). Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis. O time visitante venceu a disputa por 4 a 2 e está na grande final na Copa Libertadores. O duelo de ida, na Bombonera, terminou empatado por 0 a 0.

Bruno Valdez, Valentini, Figal e Pol Fernández converteram no lado do Boca, enquanto Cavani parou em Weverton. Romero parou Veiga e Gómez, e Kevin e Piquerez fizeram, mas não foi o suficiente. Abel Ferreira abandonou o gramado antes do primeiro pênalti e não acompanhou a disputa.

Essa foi a quarta vez que o Boca eliminou o Palmeiras na Libertadores. Os anos foram em 2000, na final, semis de 2001 e 2018. Em 2000 e 2001, aliás, o triunfo xeneize também foi nas penalidades.

Como foi a partida

No campo, as equipes começaram o jogo estudando uma à outra, e a primeira oportunidade de gol demorou a surgir. Quando finalmente aconteceu, foi a favor do time alviverde.

Aos 14 minutos, Gabriel Menino disparou um chute de longa distância, e o goleiro Romero rebateu a bola. Rony tentou alcançá-la, mas acabou acertando apenas o arqueiro, cometendo uma falta que resultou em um cartão amarelo. Entretanto, após esse susto inicial, o Boca começou a dominar o jogo.

Adotando uma marcação forte e executando transições bem-sucedidas, a equipe argentina marcou um belo gol para abrir o placar na série aos 23 minutos. Merentiel fez uma arrancada pela esquerda, deixando Gustavo Gómez para trás, e cruzou rasteiro para o segundo poste. O esperto El Matador Cavani mergulhou de carrinho para empurrar a bola para as redes.

Este foi o primeiro gol do uruguaio em sua carreira em partidas de Libertadores!

Com o placar desfavorável, o time da casa ficou extremamente nervoso em campo, cometendo muitos erros de passe e cruzamento, o que resultou em uma ameaça limitada aos seus oponentes. O Boca percebeu a situação e se aproveitou dela, com o jovem Barco provocando cartões amarelos em Gustavo Gómez e Raphael Veiga com dribles habilidosos e atitudes provocativas.

O empate foi conquistado por meio de um poderoso chute de longa distância de Piquerez. Rony quase virou o jogo com uma tentativa de bicicleta espetacular, mas não conseguiu. Apesar do placar empatado e da vantagem numérica, o Palmeiras pressionou o Boca nos momentos finais do jogo. No entanto, a disputa por pênaltis mais uma vez terminou com a eliminação do Palmeiras, sendo o algoz da equipe.

Os goleiros tiveram atuações destacadas no início da disputa por pênaltis: Weverton defendeu o chute de Cavani, enquanto Romero respondeu brilhantemente ao espalmar a cobrança de Raphael Veiga.

No entanto, Gustavo Gómez não teve sucesso mais uma vez pelos lados do Palmeiras, visto que o goleiro Romero realizou uma defesa precisa no canto. Enquanto isso, os jogadores do Boca Juniors converteram suas penalidades com precisão.

Assim, o Boca Juniors garantiu a vitória por 4 a 2 nas penalidades e avançou para a final da Libertadores, em busca do seu 7º título.

